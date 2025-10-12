"Stretta sui motorini, questione di sicurezza"

Non si placa il clamore innescato dai controlli della polizia locale civitanovese sugli scooter, con sanzioni per quelli truccati che, sommate, superano i 5mila euro. Mazzate per le famiglie che si sono viste arrivare il conto, preoccupate per un esborso che mette in crisi il bilancio di casa e che si sono lamentate per come gli agenti avrebbero operato.

"Lo abbiamo fatto – spiega il comandante del corpo Cristian Lupidi – all’interno di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Se il ciclomotore sviluppa le prestazioni di un motoveicolo, ci vuole una patente diversa. Sono state accertate, usando anche un minimo di tolleranza nei test, modifiche sui mezzi multati, alla marmitta, al carburatore, al cilindro e le sanzioni elevate sono supportate da un referto della Motorizzazione".

Le famiglie protestano per i modi e per gli importi.

"Lo capisco, ma tiro dritto perché se ci sono ingiustizie le devo affrontare. Alla città devo dare le risposte rispetto alla richiesta di legalità. Sul piano umano mi dispiace, ma la norma prevede quelle sanzioni. E voglio ricordare che i controlli erano stati annunciati".

Ci saranno ulteriori posti di blocco in città?

"Non ci fermiamo su questa questione dei motorini rumorosi e modificati, andremo avanti sia con il supporto della Motorizzazione civile che per conto nostro, e saranno fatti ulteriori accertamenti".

Cittadini avvisati?

"Se ci sono delle criticità le affrontiamo. Siamo impegnati su tutto quello che compete la sicurezza urbana, cerchiamo di dare risposte anche contro lo spaccio, per andare incontro alle esigenze della città e a quello che i civitanovesi mi rappresentano. Perché anche su questo problema dei motorini rumorosi ci viene continuamente sollecitato un intervento. Spesso i cittadini ci chiamano per dirci che non si dorme la notte per il fracasso. Quindi ripeto, comprendo benissimo lo stato d’animo delle famiglie, però bisogna capire che guidare un mezzo modificato espone a ulteriori conseguenze: intanto giuridiche e legali, perché in caso di incidente se viene fatta una perizia sul veicolo ed emerge che è stato ritoccato questo può essere un elemento che va a inficiare le ragioni di chi lo guidava, per non parlare poi dei contraccolpi sulla propria sicurezza perché i mezzi escono dalla fabbrica con sistemi frenanti tarati per una velocità massima di 45 chilometri orari, che quindi reagiscono diversamente di fronte a un ostacolo se quel limite viene superato, il che può comportare conseguenze ben più serie di quelle legali".

Lorena Cellini