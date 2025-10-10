Stretta sui motorini truccati. Maxi multa da 3mila euro

Motorini truccati, maxi multe dopo una operazione di controllo svolta martedì scorso in piazza XX settembre. I genitori di alcuni dei ragazzini incappati nei controlli ora si trovano a dover fare i conti con sanzioni salatissime e si stanno organizzando in massa per fare ricorso. Gli agenti, dalle 13 fino a verso le 17, si sono posizionati in piazza, controllando oltre dieci mezzi a due ruote con l’officina mobile della Motorizzazione Civile di Bari. Alcuni di questi non hanno superato il test, risultando non in regola con il limite di 45 km/h. Due le sanzioni che alcune famiglie si sono viste arrivare: una per l’infrazione all’articolo 97 del codice della strada, che prevede una sanzione di 294 euro, e l’altra per la violazione dell’articolo 116, che regola la patente e le abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore: la modifica alla velocità, infatti, comporta l’aumento di cilindrata del ciclomotore e, di conseguenza, serve la patente per guidare il mezzo a due ruote. Dunque, nei verbali viene contestata anche la guida senza patente. E la sanzione ammonta, in questo caso, a 3.570 euro, se pagata entro il quinto giorno. Altrimenti aumenta ad oltre 5mila euro. Previsto anche un fermo amministrativo di tre mesi. "L’attività – è il commento del comandante della polizia locale, Cristian Lupidi – ha avuto finalità preventive e di sicurezza ed è scaturita dopo le continue segnalazioni sia per i rumori molesti che per le velocità che alcuni veicoli sviluppano illecitamente. I controlli hanno portato ad accertare alcune irregolarità, talvolta gravi, riguardanti veicoli che, pur apparendo come biciclette elettriche o ciclomotori, erano in realtà modificati o alterati in modo da raggiungere prestazioni proprie di altri veicoli, con evidenti rischi per la circolazione e per la sicurezza anche degli stessi conducenti. Comprendo umanamente che le sanzioni possano aver suscitato disappunto, ma è importante chiarire che l’obiettivo è uno solo: garantire che tutti i veicoli in circolazione rispettino le norme tecniche e di omologazione previste dal codice della strada, a tutela della sicurezza collettiva. La collaborazione con la Motorizzazione è servita proprio a rafforzare i controlli in un settore dove le modifiche non autorizzate possono portare ad un veicolo potenzialmente pericoloso. La mobilità deve essere sicura, sostenibile e rispettosa delle norme". La vicenda ha acceso una discussione sui social, dopo il post di una mamma, e non si esclude che in molti faranno ricorso al giudice di pace, contestando la violazione dell’articolo 116, vale a dire la guida senza patente.

Chiara Marinelli