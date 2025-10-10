Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaStretta sui motorini truccati. Maxi multa da 3mila euro
10 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Stretta sui motorini truccati. Maxi multa da 3mila euro

Stretta sui motorini truccati. Maxi multa da 3mila euro

La polizia locale ha fermato una decina di mezzi in piazza XX Settembre dalle 13 alle 17. E sui social si è scatenata la rabbia di alcuni genitori.

La polizia locale in servizio

La polizia locale in servizio

Per approfondire:

Motorini truccati, maxi multe dopo una operazione di controllo svolta martedì scorso in piazza XX settembre. I genitori di alcuni dei ragazzini incappati nei controlli ora si trovano a dover fare i conti con sanzioni salatissime e si stanno organizzando in massa per fare ricorso. Gli agenti, dalle 13 fino a verso le 17, si sono posizionati in piazza, controllando oltre dieci mezzi a due ruote con l’officina mobile della Motorizzazione Civile di Bari. Alcuni di questi non hanno superato il test, risultando non in regola con il limite di 45 km/h. Due le sanzioni che alcune famiglie si sono viste arrivare: una per l’infrazione all’articolo 97 del codice della strada, che prevede una sanzione di 294 euro, e l’altra per la violazione dell’articolo 116, che regola la patente e le abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore: la modifica alla velocità, infatti, comporta l’aumento di cilindrata del ciclomotore e, di conseguenza, serve la patente per guidare il mezzo a due ruote. Dunque, nei verbali viene contestata anche la guida senza patente. E la sanzione ammonta, in questo caso, a 3.570 euro, se pagata entro il quinto giorno. Altrimenti aumenta ad oltre 5mila euro. Previsto anche un fermo amministrativo di tre mesi. "L’attività – è il commento del comandante della polizia locale, Cristian Lupidi – ha avuto finalità preventive e di sicurezza ed è scaturita dopo le continue segnalazioni sia per i rumori molesti che per le velocità che alcuni veicoli sviluppano illecitamente. I controlli hanno portato ad accertare alcune irregolarità, talvolta gravi, riguardanti veicoli che, pur apparendo come biciclette elettriche o ciclomotori, erano in realtà modificati o alterati in modo da raggiungere prestazioni proprie di altri veicoli, con evidenti rischi per la circolazione e per la sicurezza anche degli stessi conducenti. Comprendo umanamente che le sanzioni possano aver suscitato disappunto, ma è importante chiarire che l’obiettivo è uno solo: garantire che tutti i veicoli in circolazione rispettino le norme tecniche e di omologazione previste dal codice della strada, a tutela della sicurezza collettiva. La collaborazione con la Motorizzazione è servita proprio a rafforzare i controlli in un settore dove le modifiche non autorizzate possono portare ad un veicolo potenzialmente pericoloso. La mobilità deve essere sicura, sostenibile e rispettosa delle norme". La vicenda ha acceso una discussione sui social, dopo il post di una mamma, e non si esclude che in molti faranno ricorso al giudice di pace, contestando la violazione dell’articolo 116, vale a dire la guida senza patente.

Chiara Marinelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata