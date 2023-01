Strisce blu sparite, rischio multe

Dopo il rifacimento della pavimentazione del parcheggio di Sant’Agostino, sono spariti tutti gli stalli riservati ai disabili e in più sono scomparse anche le strisce blu che delimitavano i posti per le auto, sostituite da una limitazione in mattoni di diverso colore (grigio) rispetto al colore più chiaro della pavimentazione. La cosa ha sollevato proteste sulla regolarità di quel parcheggio a pagamento ad iniziare da chi ha avuto l’amara sorpresa di vedersi multato per non aver esposto il ticket per la sosta oraria. A rendere testimonianza di questa anomalia è il recanatese Antonio Cecapolli che riferisce di diversi suoi amici che, giunti al parcheggio di sant’Agostino e sicuri di poter sostare liberamente in assenza delle line blu, si sono visti, invece, multare per non aver esposto il ticket. Anche perché adiacente a questo parcheggio c’è un’area di sosta che, invece, è regolamentata da strisce blu. "Io ho posto questo quesito - afferma Cecapolli - ai vigili urbani che mi hanno risposto che è stata fatta apposita ordinanza, esposta all’albo pretorio, in cui si dispone che in questo parcheggio la sosta è a pagamento. Ma se uno arriva, non può andare in Comune a leggere l’ordinanza, perché ad essa deve far seguito, semmai, un’adeguata e chiara segnaletica stradale che non c’è". Ma, come se non fosse sufficiente questo a rendere difficile la vita agli automobilisti, c’è l’altra anomalia che è quella che l’attuale delimitazione dell’area di sosta con le mattonelle a terra arriva sino all’ingresso del parcheggio. Quindi, teoricamente, se un automobilista occupasse anche i due stalli a ridosso dell’ingresso e dell’uscita del parcheggio bloccherebbe l’utilizzo dell’area di sosta. "Quindi non è proprio possibile - conclude Cecapolli - che sia tutto affidato al buon senso dell’automobilista che ha bisogno, invece, di indicazioni sicure e non da interpretare". Secondo il regolamento del Codice della strada, gli stalli di sosta possono essere solamente di colore azzurro, quelli a pagamento, giallo per i posti riservati e bianchi per quelli gratuiti o regolati da disco orario e non esistono altri colori. Inoltre le strisce devono avere una loro precisa misura in centimetri che non è certo quella presente oggi. Quindi, il parcheggio di Sant’Agostino, seppur bello con quel disegno di mattonelle grigie a delineare gli stalli di sosta, è e resta irregolare per il Codice della strada.

Asterio Tubaldi