Strisce pedonali, arrivano le luci

Work in progress, tra Potenza Picena e Porto Potenza, sul fronte della sicurezza stradale. Infatti, sono in fase di realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali illuminati e anche dei lavori di manutenzione alla segnaletica già esistente presente sulle strade. A darne notizia è proprio il Comune di Potenza Picena, tramite la propria pagina istituzionale Facebook. "È stato installato e reso funzionante nei giorni scorsi l’attraversamento pedonale luminoso in viale Trieste, a Potenza Picena – si legge in un post pubblicato sul social network –. Nei prossimi giorni verrà realizzata anche la nuova segnaletica orizzontale: si procederà dapprima con il rifacimento delle strisce in concomitanza dell’attraversamento e, a conclusione dei lavori per i nuovi marciapiedi, anche della restante segnaletica. L’acquisto e l’installazione del pannello sono stati coordinati dalla Polizia municipale". Ma non finisce qua, perché dei simili lavori si faranno pure nella frazione costiera. "È in previsione – aggiunge il Comune sulla propria pagina Facebook – l’installazione di altri attraversamenti similari sia a Potenza Picena che a Porto Potenza, lungo la Strada Statale 16, proprio con l’obiettivo di proseguire l’opera di messa in sicurezza complessiva del territorio su questo fronte così da migliorare la viabilità, a tutela di pedoni e automobilisti".