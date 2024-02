Strisce pedonali e mancata sicurezza

Le strisce pedonali dovrebbero consentire ai pedoni di attraversare la strada in tutta sicurezza, sempre che gli automobilisti siano rispettosi ed educati da fermarsi in tempo. Ma, a vedere bene come questi presidi di sicurezza stradale sono stati disegnati, viene il sospetto che più che gli automobilisti siano proprio, ahimè, gli enti preposti alla segnaletica stradale a porre a rischio o in difficoltà i poveri cittadini.

Due esempi, fra tanti, che sono stati segnalati da più parti sono i passaggi pedonali in prossimità della scuola elementare di Pintura del Braccio, zona spaccio Fuselli, e in via N. Sauro, davanti la sede della Croce Gialla. In entrambi i casi le strisce a terra sono difficili da utilizzare da chi ha una disabilità motoria perché si presentano con delle barriere architettoniche costituite, in entrambi i lati, da marciapiedi proprio a ridosso della zona zebrata e, in un caso, quello in prossimità della scuola, il passaggio pedonale addirittura termina direttamente sul greppo: inutilizzabile da qualsiasi cittadino.