Striscione di protesta davanti all’ex scuola

"Sì centro civico, no parcheggio!" è lo striscione che qualcuno ha appeso l’altro giorno davanti all’entrata dell’ex scuola di piazza Douhet, a Porto Potenza, in segno di protesta. Insomma, ancora nuove e forti contestazioni contro l’Amministrazione comunale, che da tempo ha avviato un progetto per demolire il plesso scolastico e realizzare al suo posto un parcheggio. Non a caso, diversi mesi fa si è costituito il "Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza", proprio con l’obiettivo di salvare la struttura e convertirla in una casa delle associazioni. E di recente anche il Pd e Italia Nostra si sono detti per nulla favorevoli alla demolizione dell’ex scuola. "Facciamo un plauso a chi ha messo quello striscione sulla nostra ex scuola – ha scritto il Comitato in una nota – ritenendo insensato il volere dell’Amministrazione comunale di farci un parcheggio per 40 auto e uno spazio civico da 350 metri quadrati, infelici e insufficienti per una popolazione di 10mila abitanti".

Inoltre, aggiunge ancora il Comitato apolitico, "è insensato fare lì un parcheggio quando a soli 200 metri c’è piazza Mercato, che potrebbe ospitare 80-100 posti auto spostando altrove l’area camper, che tra l’altro degrada fortemente la zona".