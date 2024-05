Striscioni e incitamenti, la tappa speciale del camerte Pellizzari

Arriva con il gruppetto dei velocisti. Il viso (che è quasi sempre specchio della condizione fisico-psichica) è più lucidamente disteso di quello delle giornate precedenti. Il Giro di Giulio Pellizzari è decisamente più ‘rosa’, dopo le sofferte tappe causate dai vari problemi fisici. Serenità e gamba ritornano, proprio nella tappa marchigiana. L’entusiasmo è quello della vigilia. Nella poesia dell’attesa dei corridori e al passaggio della carovana, è sempre "Forza Giulio". L’affetto, la stima, la simpatia ed il genuino tifo accompagnano il ‘Gioiellino di Camerino’ (nato a San Severino, come puntualizzano e rivendicano i settempedani di lungo corso ciclistico). La Martinsicuro-Fano è importante banco di prova per Pellizzari (unico corridore delle Marche in gruppo), comunque protagonista sui suggestivi saliscendi e nei borghi del grande ciclismo: dodicesima tappa seguitissima, con folto pubblico. Lo scalatore-passista Giulio si muove bene: alla ricerca del migliore (o almeno accettabile) stato di forma, dopo i fuochi d’artificio della prima tappa, contrassegnata dall’immancabile attacco e da quel breve salto sul treno di Pogacar, alla cui ruota è stato elettrizzante pedalare. Fuori di classifica, l’obiettivo è finire il Giro d’Italia, acquisendo quanta più esperienza possibile (ma senza rischiare, in prospettiva: a soli venti anni ed essendo il più giovane della carovana). Se poi si configurasse una qualche occasione favorevole… La 13ª tappa (per velocisti) e la 14ª tappa (cronometro) debbono essere vissute per il recupero pieno, in vista del severo gran finale. Pellizzari è patrimonio del nostro ciclismo (salto nel World Tour nel 2025?), nonché ragazzo-copertina dal potere trascinatore.

Umberto Martinelli