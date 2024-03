Stroncata una vendita online di sigarette elettroniche ’usa e getta’

In un sito online proponeva e vendeva delle sigarette elettroniche ’usa e getta’, peccato che la Guardia di finanza ha in breve scoperto che tutta quelle merce era nei fatti di contrabbando. Tant’è che i militari hanno provveduto a sequestrare ben 328 articoli, oltre ad aver multato il responsabile – e cioè un 37enne pakistano, residente nella zona sud di Porto Recanati - con un maxi verbale da 18.465 euro.

E’ questa la nuova operazione che porta ancora la firma dei finanzieri della locale Tenenza, agli ordini del sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Le Fiamme gialle sono arrivate all’uomo grazie a dei controlli partiti inizialmente e incentrati sulle partite Iva registrate in città. Così, la loro attenzione è stata attirata da un portale web, da poco aperto, nel quale il 37enne vendeva rigorosamente sigarette elettroniche monouso. Ma ciò è bastato per insospettirli e portarli ad approfondire la questione. Per questo motivo, dopo aver acquisito svariate informazioni su di lui, mercoledì i militari hanno deciso di passare all’azione andando a casa dell’uomo. E una volta lì, hanno cominciato a svolgere una serie di accertamenti, passando al setaccio l’abitazione. Senza troppa fatica hanno rinvenuto la bellezza di 328 sigarette elettroniche ’usa e getta’, per un valore di circa 4mila euro. E a seguito di un attento esame, le Fiamme gialle si sono presto accorte che quegli articoli erano privi del sigillo del Monopolio di Stato. Nello specifico, ciascuna sigaretta conteneva circa due millilitri di liquido inalante con una concentrazione del 2% di nicotina, equivalente al peso di 3.693 grammi di tabacchi lavorati esteri. Perciò, in parole povere, tutti i prodotti in questione erano di contrabbando. Ma trattandosi di un quantitativo sotto ai 10 chili, non è scattata la denuncia. Tuttavia, come da prassi, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce, oltre ad aver segnalato il 37enne all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ovviamente, per lui, è arrivata una contravvenzione salatissima, di poco superiore ai 18mila euro. Al contempo, si è proceduto all’oscuramento del sito web utilizzato per la vendita online delle sigarette. La Guardia di finanza sottolinea, inoltre, che tale operazione è stata svolta per contrastare i traffici illeciti e la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, venduti al di fuori dei canali legali.