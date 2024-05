Stroncato da infarto durante una gara

Si è spento improvvisamente, mentre partecipava ad una gara di Orienteering, lo sport da lui tanto amato. Alessandro Lucarelli, 58 anni, se n’è andato a causa di un infarto durante una gara. Era il più grande di tre fratelli e, nonostante vivesse da anni nella capitale, era sempre rimasto legatissimo ai luoghi della sua infanzia. Insieme alla sua famiglia teneva viva la frazione di Castel San Pietro e aveva rifondato la Comunanza agraria. Lucarelli si è spento domenica, alle 12:30, non lontano dal piazzale Dolcevita di Ovindoli, mentre era impegnato in una prova di orienteering.

Era cardiopatico e durante la gara ha avuto un malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. "Alessandro era tesserato con noi da qualche anno - è il ricordo del Club romano Corsaorientamento - e la sua gentilezza, affabilità e positività hanno conquistato subito tutti. Oltre a correre scriveva: il suo bel libro ’Oltre il traguardo’, racconta della redenzione di un uomo attraverso la corsa. Alessandro ha partecipato all’attività agonistica fino allo scorso anno quando un problema cardiaco lo ha costretto a ‘rallentare’ il passo e passare alle categorie non agonistiche".

"La sua passione però non si è spenta e si è dedicato a ruoli di organizzazione regalandoci delle belle gare da lui stesso tracciate. La sua morte improvvisa ci lascia attoniti e fatichiamo a credere che sia veramente accaduto. Ci piace pensare che abbia concluso il "romanzo" della sua vita nel modo che lo rendeva veramente felice. Ciao Alessandro, impossibile dimenticarti".

Lucarelli lascia la moglie Antonella, i figli Giulia e Matteo e tanti amici e parenti. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio alle 15 nella chiesa di San’Ambrogio a Roma.

Gaia Gennaretti