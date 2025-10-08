Stroncato da un infarto al santuario di Padre Pio. Addio a Rolando Piccinetti

E’ stato colto da un terribile malore mentre si trovava in pellegrinaggio al santuario di Padre Pio, nella chiesa di San Giovanni Rotondo, in Puglia. E per il potentino Rolando Piccinetti (foto), 84 anni, non c’è stato nulla da fare ed è morto così, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori del 118. La tragedia è avvenuta lunedì mattina. Piccinetti e la moglie Marta stavano partecipando a un viaggio di preghiera organizzato dalle parrocchie locali e per questo erano giunti in Puglia a bordo di un pullman, insieme a tanti altri fedeli originari di Montecosaro e Civitanova. E dopo essere arrivati a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, Piccinetti è entrato nel santuario di San Pio da Pietrelcina per concedersi un momento di preghiera. A un certo punto, l’84enne si è sentito male là dentro ed è presto andato in arresto cardiaco. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori sanitari del 118 per cercare di salvare la vita all’uomo. Ma purtroppo l’84enne non ha più ripreso coscienza e il suo cuore ha cessato per sempre di battere. Piccinetti lascia così la moglie Marta, la figlia Irene, il genero Roberto, le nipoti Linda e Giulia, il fratello Giancarlo, la sorella Andreina, il cognato Franco e la cognata Aldina. La camera ardente sarà allestita oggi nella sala del commiato dell’impresa funebre Carestia in via Piana 14 a Potenza Picena, con orario dalle 8.30 alle 19.30. Mentre il funerale sarà celebrato domani mattina, alle 10, nella chiesa Collegiata.

g. g.