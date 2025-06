"Strovegli ha torto: avanzo di bilancio per le opere non eseguite"

Contrariamente a quanto sostiene l’assessore al bilancio Luca Strovegli, l’avanzo di oltre 940mila euro non è frutto della corretta gestione delle risorse pubbliche. La giunta è stata costretta a impiegare queste risorse inutilizzate per chiudere diverse falle, come gli aumenti di costo delle opere del Pnrr ed eseguire manutenzioni che hanno poco di straordinario.

Questo l’affondo dell’avvocato Alessandra Perticarà (foto), consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura a Potenza Picena. "Durante lo scorso consiglio comunale, la maggioranza ha approvato il rendiconto di gestione 2024 che ha portato all’enorme avanzo libero di oltre 940mila euro, più del doppio rispetto a quello registrato nel 2023 che si attestava sui 420mila euro – afferma Perticarà –. Peccato che lo scopo di una amministrazione sia quello di utilizzare le risorse per erogare servizi, garantire manutenzioni e realizzare opere. Perciò l’avanzo di amministrazione non è un tesoretto, ma la certificazione dell’incapacità della giunta di utilizzare le risorse destinate a tali scopi".

Secondo l’esponente di Idea Futura sono poi diverse le criticità che riguardano il bilancio e i lavori pubblici. "Lo si vede nella spiaggia, dove a stagione ormai aperta non si è provveduto alla corretta pulizia – riprende Perticarà –. Lo si vede nei soli 12mila euro stanziati per la manutenzione del parco dei laghetti, che ne richiede quattro volte tanto. Lo si vede nei tagli del verde e nelle manutenzioni indegne di una città che vuole dirsi turistica. A testimoniarlo vi è la variazione di bilancio adottata nella stessa serata con la quale si finanziano manutenzioni del verde, delle strade, delle alberature e dei servizi di pulizia ridotti ai minimi termini. Interventi che neanche l’amministrazione ha saputo giustificare in consiglio comunale".