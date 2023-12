Strumenti musicali giocattolo per i bambini

La vicinanza e l’affiancamento alle realtà impegnate nel sostegno alle categorie più fragili, a partire dai minori, resta una prerogativa dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune. Lo hanno rimarcato il sindaco Sandro Parcaroli e la vice Francesca D’Alessandro in occasione della consegna di oltre 100 strumenti musicali giocattolo donati dalla Bontempi. "Un ringraziamento a Bontempi che con questo gesto di generosità ha dimostrato attenzione al territorio e ai bambini", ha detto il sindaco. Le donazioni sono state destinate ad associazioni impegnate in attività legate a bambini e adolescenti, come la Scuola Civica di Musica Scodanibbio, l’associazione Piombini Sensini e le Case Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII.