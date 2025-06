Strumenti musicali in dono a Pediatria. Il regalo firmato Anpis e Bontempi

"I com" e Anpis hanno regalato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata e ai piccoli pazienti decine di strumenti musicali. "Una bellissima mattinata nel segno della solidarietà – ha raccontato Gianluca Brilli, presidente di Anpis Marche – tra chitarre, pianole, tamburelli e piccoli microfoni i bambini sono stati contentissimi. È importante e necessario poter favorire i percorsi di cura e per quanto possibile la degenza, in un ambiente accogliente che possa essere integrato ad esempio dalla musica". Alla consegna degli strumenti hanno partecipato, con tutto il personale medico, anche l’assessore Riccardo Sacchi e l’amministratore unico della I com, proprietaria del marchio Bontempi, Andrea Ariola. L’iniziativa è legata alla manifestazione svolta ad Ancona "Regalati un sorriso".