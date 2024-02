"Strumento per sopperire alla carenza di medici"

L’assessore alla sanità marchigiana Filippo Saltamartini traccia una panoramica sullo stato della sanità nel paese e nelle Marche: "Dai report sul servizio sanitario – ha detto l’assessore durante la conferenza stampa sulla telemedicina – emerge che il paese ha una classe medica fra le più anagraficamente avanzate d’Europa. Ben 25mila medici senza specializzazione, formati in Italia dal 2012 ad oggi, sono andati all’estero. Questo si inquadra tra problematiche ulteriori". Dal punto di vista anagrafico, "il 60% dei medici ha più di 55 anni. I giovani non ambiscono più alle specializzazioni come medicina d’urgenza, pronto soccorso o anatomia patologica. Va garantito il servizio. Altro punto di difficoltà è che i giovani medici non vanno più nelle sedi disagiate, interne. È una tendenza europea. Le Marche poi hanno nella popolazione uno dei più alti indici di invecchiamento, che rende necessaria maggior assistenza territoriale".

"La carenza dei medici – ha aggiunto Saltamartini – sarà colmata nel 2028. Va detto che per la prima volta dopo il governo Monti il governo ha messo 3 miliardi per il piano sanitario nazionale. Il progetto che parte a Macerata va implementato. Mi impegno a finanziare maggiormente questo tipo di macchinari – dice riferendosi ai totem per la telemedicina presentati –. La telemedicina, finanziata dal Pnrr, costituisce una risorsa fondamentale per sopperire alla carenza dei medici. La nostra regione è da questo punto di vista una delle più avanzate a livello nazionale, avendo già acquistato questi macchinari. Insieme a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, la nostra regione è presa a modello. Rendendo possibile un monitoraggio costante da parte di uno specialista, questo progetto, partito da Macerata, va a rafforzare i punti salute attraverso cui i pazienti possono beneficiare di holter pressorio e cardiaco e la possibilità di fare un elettrocardiogramma trasferito telematicamente alla cardiologia".

l. f.