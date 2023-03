Struttura prefabbricata per settanta loculi

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica che porterà alla costruzione di nuovi loculi prefabbricati nel cimitero del capoluogo, precisamente nella zona d’ingresso vicina a via Zegalara. L’importo complessivo dei lavori è stimato in 160mila euro ed in quest’ottica era già stato disposto ed affidato un incarico ad un professionista, volto alla redazione di una relazione geologica, comprensiva di indagini geognostiche, atta alla definizione progettuale dell’intervento. "Nel corso degli ultimi anni il complesso cimiteriale del Capoluogo è stato sottoposto ad una serie organica di interventi per il recupero dei loculi occupati da salme tumulate da oltre 50 anni, effettuati principalmente nell’ambito dei lotti insistenti nella parte monumentale del cimitero stesso – si legge nella delibera di giunta - nonostante gli interventi suddetti l’Ente, al fine di evitare possibili disservizi relativi alla tumulazione delle salme, in attesa della realizzazione di un importante e significativo ampliamento cimiteriale, ha urgente necessità di reperire circa 70 nuovi loculi attraverso l’esecuzione di una struttura prefabbricata. L’area individuata è quella ricadente all’interno del complesso cimiteriale in prossimità dell’ingresso nord-est".

Diego Pierluigi