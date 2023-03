Struttura sanitaria, gara deserta Gentili: "Faremo un nuovo bando"

È andato deserto il bando di gara che il Comune aveva pubblicato per individuare un soggetto interessato a realizzare una nuova struttura socio-sanitaria, in regime residenziale e semiresidenziale, a Monte San Giusto. Ma l’amministrazione è pronta a riprovare. "La gara è andata deserta e questo ovviamente ci dispiace moltissimo – commenta il sindaco Andrea Gentili –, ma questo momento economico è particolarmente difficile per cui sapevamo che non sarebbe stato semplice trovare un soggetto in grado di realizzare la struttura e un altro che poi l’avrebbe gestita. Ma sarà fatto un nuovo bando e auspichiamo nella partecipazione e nell’interesse verso un’opera molto importante per il territorio". Il Comune, infatti, si è visto riconoscere, da parte della Regione, il "parere di compatibilità e congruità per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sociosanitaria" di 120 posti letto che possa rappresentare un luogo di riferimento attivo sul territorio, dove anziani e famiglie possano trovare risposta a necessità assistenziali, socio-sanitarie e di care-giving integrato, sia per problematiche di natura impellente che cronicizzate, sia di tipo diurno che residenziale o domiciliare. Il Comune, però, non dispone né di un’adeguata struttura dove allocare e gestire i posti di carattere sociosanitario, né di spazi dove eventualmente realizzare il nuovo complesso e delle relative risorse finanziarie che ammonterebbero a circa 13 milioni. Da qui la necessità di ricorrere a un bando per cercare uno o più soggetti aggregati in grado di costruire la struttura.