Strutture abusive: il Tar dà ragione al Comune

di Paola Pagnanelli Per non demolire le strutture abusive realizzate sullo spazio di lungomare che occupa con un contratto scaduto, il "Capitan Hook" (lungomare sud, ndr) si era rivolto al Tar, ma i giudici hanno respinto il ricorso dando ragione al Comune. La titolare, Filomena Lucignano, con gli avvocati Riccardo Leonardi e Marco Manfredi aveva chiesto l’annullamento della delibera del consiglio comunale del luglio 2015, e della disposizione degli uffici del settembre 2015, che le imponevano la rimozione di tutte le attrezzature e la demolizione delle costruzioni abusive. La proprietaria del locale nel 1998 aveva stipulato un contratto di affitto con il ministero delle finanze, e sull’area aveva installato un prefabbricato e, senza autorizzazione, due manufatti abusivi. Per regolarizzarli, nel 2004 aveva chiesto il condono, respinto dal Comune. Nel 2011, aveva chiesto al Comune la revoca provvedimento di demolizione. Nel 2015, dopo che il Demanio aveva trasferito al Comune alcuni beni tra cui quell’area, l’amministrazione aveva deciso di venderla, e aveva intimato alla titolare – che paga mille euro al mese al Comune – di rimuovere tutto. Secondo la ricorrente, c’erano varie irregolarità nella procedura seguita dal Comune, inoltre dopo tanti anni lei si era legittimamente persuasa che fosse tutto in...