"Strutture di emergenza per rilanciare il territorio"

Il rilancio delle aree interne, anche attraverso la possibilità di mantenere le strutture provvisorie per il ricovero degli animali. È l’istanza che Coldiretti ha portato in audizione alla Commissione Ambiente del Senato. "Dopo quasi 7 anni dalle scosse, si percepisce tanta incertezza tra le aziende agricole – spiega Coldiretti Marche –, soprattutto tra gli allevamenti che contano circa 640 stalle e magazzini provvisori. Strutture che potrebbero essere riutilizzate dando la possibilità alle singole realtà di aumentare la produzione senza per questo creare danni all’ambiente". Prettamente rurale, l’area del cratere è caratterizzata da parchi e aree naturali (Sibillini, Abbadia di Fiastra e Monti San Vicino e Canfaito).

Tra le richieste, la trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive inserendo gli edifici produttivi tra i costi ammissibili a contributo, cosa al momento possibile per le attività produttive ma non per le aziende agricole. Fanno parte di questo "patrimonio" 126 alloggi per allevatori (Mapre), 304 moduli stalla, 90 stalle realizzate direttamente dagli allevatori, 253 fienili. Coldiretti aggiunge anche richieste circa misure che migliorino la liquidità delle aziende (anticipazione iva da riconoscere anche alle imprese con regime forfettario) e la possibilità di delocalizzare in altri Comuni anche se non confinanti.