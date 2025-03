"Strutture idonee per ospitare gli uffici della polizia"

"Allo stato attuale le cinque Questure delle Marche e rispettivi commissariati, escluso il fermano che non ne ha, hanno subìto tagli al personale per l’arrivo dei pensionamenti: 118 operatori nel 2024, e sono stati riassegnati solo 68 operatori". Ad affermarlo è il segretario regionale del Silp-Cgil, Fulvio Mercanti, che invoca "progettazione, programmazione" per "migliorare la vita lavorativa degli operatori di polizia" e "garantire la giusta sicurezza" che chiede anche di sanare le questioni logistiche esistenti in regione affinché "si possa avere strutture idonee a contenere tutti gli uffici di polizia", riferendosi alla situazione della questura di Macerata (nella foto), della polizia stradale di Civitanova.

Nel quadro tracciato da Silp-Cgil si chiede di potenziare le specialità e specificità del territorio: "La polizia stradale deve avere distaccamenti con 20 unità; le Procure personale per la polizia giudiziaria; le questure devono avere un turnover che sani i pensionamenti e trasferimenti già avvenuti. Queste sono le prime risposte immediate da dare se si vuole garantire tutto l’anno la sicurezza nelle Marche. E non solo quando gli eventi si manifestano nella regione", conclude Mercanti.