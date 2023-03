"Strutture ricettive piene"

"Ospitare una delle corse più importanti regala una grande visibilità, a tutto il territorio dei Monti Azzurri. Basti pensare a diretta televisiva, strutture ricettive riempite dalle carovane, movimento tra le attività commerciali". È soddisfatto Luca Piergentili (nella foto), il sindaco di Sarnano, paese inserito tra i Borghi più Belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione, località termale su un’altura sullo sfondo dei Sibillini. "L’Associazione Commercianti ha abbellito la città con i palloncini per il passaggio della gara e gli alunni della scuola media sono stati coinvolti in un concorso Rcs", ha aggiunto il primo cittadino. Piergentili elenca poi i prossimi appuntamenti che riguardano Sarnano. "Oggi saremo sulla trasmissione Linea Bianca (Rai) e da oggi a lunedì saremo a Tipicità di Fermo – spiega –. E ci stiamo preparando al Trofeo Scarfiotti per auto moderne e storiche, in calendario per il 28-30 aprile, che pure attirerà tanti appassionati". Alle premiazioni, oltre al sindaco, tra gli altri, erano presenti il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e il consigliere regionale Renzo Marinelli.