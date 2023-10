"Strutture sportive, riprendono i lavori"

Con buone probabilità, ripartiranno "entro la fine del mese" i lavori di riqualificazione delle strutture sportive adiacenti a via Circonvallazione, a Montecosaro, dopo la sospensione a causa di alcune infiltrazioni d’acqua. Alcuni cittadini, infatti, si erano chiesti il perché dello stop e avevano postato sui social le immagini senza più operai. "Gli interventi – spiega il vice sindaco Lorella Cardinali – si erano fermati per un perdita d’acqua dal terreno. Inizialmente era intervenuta l’Apm, poi il problema è continuato, dunque è stato interpellato un geologo che e ha rilevato la presenza di una falda acquifera. Il rischio era che venissero coinvolte anche le costruzioni adiacenti e le abitazioni. Adesso sembra che sia stato trovato il rimedio e per la fine del mese gli operai della ditta incaricata potranno rimettersi all’opera". Gli interventi riguardano il rifacimento di tre campi, due da tennis e uno polivalente, situati proprio a ridosso delle mura e in disuso da una quindicina d’anni. Per questo, il Comune aveva ottenuto un finanziamento di 450 000 euro.

f. r.