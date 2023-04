Studentato in centro L’ex hotel Claudiani trova una nuova vita grazie agli universitari

di Lorenzo Monachesi

"Le Monachette? Stiamo ancora aspettando che dal ministero dicano qualcosa per questo e per gli altri progetti presentati dall’Ente regionale per il diritto allo studio (Erdis)". È quanto dice Maura Magrini, presidente dell’Erdis, quando sono trascorsi quasi nove mesi da quando l’allora direttore generale Angelo Brincivalli aveva detto al Carlino che l’ente era in attesa della risposta del Ministero per il via libera all’acquisto e ai lavori alle Monachette per quasi 12 milioni di euro. "Dall’anno scorso – aggiunge Magrini – ogni volta dicono di attendere il mese successivo e adesso aspettiamo di sapere qualcosa a maggio". Certo, non è un bel biglietto da visita se si dovesse tenere questo ritmo per i tanti progetti in essere con il Pnrr. "È un bell’investimento per la città e per il territorio – dice Magrini – sistemare le Monachette, una struttura centrale sopra le mura che richiede consistenti lavori". In quell’edificio troveranno posto 91 studenti. C’è anche un altro collegio in attesa di una risposta dal Ministero: è quello dei Sibillini che offre poco più di 40 posti. "Abbiamo in progetto – spiega Michele Pompili, dirigente dell’Erdis – di restaurare quell’immobile con un intervento di 3 milioni e 785 mila euro per avere così una struttura completamente rinnovata. Ma anche in questo caso siamo in attesa di una risposta dal Ministero in quanto il progetto è stato abbinato a quello delle Monachette". Da poco meno di un mese è stato invece riaperto l’Hotel Claudiani (di proprietà della famiglia Intermesoli) che ora ospita gli studenti dell’ateneo e dell’Accademia. "Per questa struttura – dice l’ingegnere Pompili – abbiamo sottoscritto un contratto di locazione per dieci anni (il costo è di 150mila euro l’anno, ndr) dove saranno ospitati 66 studenti". Soddisfatti gli universitari che alloggiano all’ex Claudiani. "Mi trovo bene e poi – dice Siria Casoni di Muccia, iscritta al quarto anno di Scienze della formazione primaria – sono stata sistemata in una stanza grande dove posso studiare con profitto". Soddisfatta anche Axelle Bruno di Castelplanio, iscritta al secondo anno di Scienze dell’educazione. "All’inizio – racconta – c’era un problema legato al wifi ma adesso è stato risolto". È una soluzione ottimale per Leen Khalid di Camerino, iscritta al secondo anno di Light design. "Qui sono a due passi dalle varie sedi dell’Accademia che raggiungo in un attimo a piedi. È una sistemazione che mi permette di studiare bene, l’unico problema è che a me la wifi presenta delle limitazioni alla connessione".