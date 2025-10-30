Studente aggredito all’uscita di scuola

Martedì mattina, all’uscita da scuola, due studenti di circa 14 anni sono venuti alle mani davanti all’ingresso dell’istituto IIs Mattei, sotto gli occhi di altri compagni che hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo alcune testimonianze, l’aggressione sarebbe nata da un litigio per motivi ancora poco chiari, inizialmente collegati a una presunta accusa di furto di 20 euro. Durante la lite, uno dei due ragazzi sarebbe stato colpito con calci e pugni e spinto contro una stele, fino all’intervento di alcuni collaboratori scolastici e docenti, accorsi dopo aver notato la concitazione davanti ai cancelli.

Chi era presente racconta di aver notato un po’ di trambusto all’uscita, inizialmente scambiato per la solita curiosità dei ragazzi, come quando qualcuno arriva ad esempio con una moto nuova. Solo dopo si è capito che si trattava di una lite. Le condizioni del ragazzo non destano preoccupazione, ma resta lo sconcerto per l’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi, a pochi mesi da un fatto analogo che aveva avuto, anche allora, come vittima un quattordicenne. In quell’occasione due ragazzi avevano picchiato uno studente e uno di loro gli aveva spruzzato spray al peperoncino dopo averlo colpito più volte alla testa, tanto da costringerlo alle cure del pronto soccorso. Allora i carabinieri aprirono un’indagine.

Questa volta, invece, non risulta ancora alcuna denuncia né segnalazione ufficiale alla stazione dei carabinieri di Recanati, che pertanto non sono intervenuti. Restano inoltre poco chiare le reali motivazioni del gesto: l’ipotesi del furto di denaro, avanzata da alcuni testimoni, al momento non trova conferme. La dirigente scolastica dell’Iis Mattei, contattata per chiarire la dinamica dei fatti e capire quali misure la scuola intenda adottare, ha riferito che non poteva ricevere i giornalisti per impegni istituzionali. Un confronto diretto sarebbe stato utile per fare luce su un episodio che riaccende, ancora una volta, l’allarme sul bullismo e sulla violenza tra adolescenti. Un episodio grave che si inserisce in un contesto già caotico all’uscita degli istituti. E dove, ancora una volta, episodi di violenza si verificano davanti agli occhi di tutti.