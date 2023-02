Studentessa 17enne sorpresa con l’hashish

Trovata con alcuni grammi di hashish, è finita nei guai una studentessa 17enne, incastrata dalle telecamere. Venerdì gli agenti della polizia locale di turno nella centrale operativa del comando di viale Trieste hanno notato un’attività sospetta in via Cioci, in mezzo al normale flusso di studenti. Subito hanno avvertito la pattuglia in piazza Pizzarello e gli agenti hanno fermato la ragazza, trovandola con qualche grammo di stupefacenti e altro materiale, tra cui un bilancino di precisione, utilizzato per lo spaccio. La 17enne è stata accompagnata al comando per le operazioni di rito, mentre gli agenti hanno provveduto ad avvertire i genitori convocati in ufficio. Ora la polizia locale sta proseguendo le indagini su altre studentesse presenti nella zona. La denuncia è frutto di un’operazione portata a termine nell’ambito del progetto "Scuole sicure" per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi o di illegalità, sia attraverso la tutela dell’ambiente scolastico sia delle aree vicine agli istituti e comunque in tutte le zone di socializzazione che possono essere luoghi a rischio di spaccio o consumo delle sostanze stupefacenti.