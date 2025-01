Studentessa aggredita e presa a pugni

Sarebbe stata aggredita da un uomo che, dopo averle chiesto insistentemente di salire con lui in auto, le ha rifilato un pugno dritto sul naso. Così lei, sotto choc e vistosamente sanguinante, è fuggita e ha preso un treno diretto a Porto Recanati, dove è stata poi soccorsa da un passante. Successivamente è entrata in un negozio di barberia, spiegando cosa le fosse successo e facendosi aiutare dai titolari che l’hanno medicata. Alla fine la ragazza ha deciso di risalire a bordo di un altro treno per dirigersi a Porto Potenza, mentre sono stati allertati i carabinieri della locale stazione che si sono recati in quel negozio per fare luce sull’episodio. È questa la bruttissima disavventura capitata giovedì pomeriggio a una ragazza straniera sui 20 anni, studentessa universitaria con il progetto Erasmus.

Stando al suo racconto, verso le 17.30 la giovane si trovava alla stazione ferroviaria di Civitanova. E proprio lì sarebbe stata avvicinata da un uomo, poco più grande di lei, in evidente stato di alterazione. Il balordo avrebbe iniziato a dirle, in modo fin troppo molesto, che gradiva la sua compagnia e voleva che la 20enne salisse con lui in auto. Ma lei più volte ha risposto no, fino a quando l’uomo l’avrebbe afferrata con forza. Allora la ragazza si è divincolata e lui, per tutta risposta, l’avrebbe centrata con un cazzotto davvero violento in faccia. La giovane, senza perdere tempo, è corsia via mentre stava perdendo molto sangue dal naso. Tanto è vero che si era sporcata le mani e anche il giubbotto. Allora è salita su un treno e, ancora impaurita, è scesa alla stazione ferroviaria di Porto Recanati. A notarla è stato un uomo di mezza età, che subito le ha prestato aiuto. Insieme sono entrati in una barberia poco distante e hanno spiegato la situazione ai gestori del negozio.

La ragazza ha quindi approfittato per darsi una lavata e ripulirsi, raccontando pure l’accaduto. Nel frattempo sono stati chiamati i carabinieri della caserma di Porto Recanati, ma la 20enne era ormai ripartita in treno per dirigersi a Porto Potenza. Fatto sta che i militari dell’Arma si sono recati nel negozio e hanno parlato con i titolari per capire la situazione. Da quanto si apprende, al momento nessuno ha presentato denuncia riguardo a questa storia.