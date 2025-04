Studentessa derubata, carabiniere fuori servizio ferma una ventenne

È stata denunciata per ricettazione, dopo che un carabiniere fuori servizio l’ha pizzicata con il bancomat di una studentessa di 23 anni, alla quale avevano rubato poco prima la borsetta sul lungomare di Porto Potenza. A finire nei guai una 20enne residente in una città vicina e originaria della Puglia, con alle spalle già diverse denunce.

L’episodio è successo nei giorni scorsi. Un carabiniere della caserma di Porto Potenza era a spasso per il paese, fuori dall’orario di servizio, e ha notato dei giovani che stavano cercando qualcosa a terra. I ragazzi hanno subito detto al militare che qualche minuto prima era stata portata via la borsetta alla loro amica, una studentessa 23enne, mentre si trovavano dentro a uno stabilimento balneare. A quel punto il carabiniere si è fatto dare un identikit della presunta autrice del furto e si è messo a cercarla a destra e a manca. Arrivato nella zona della stazione, ha notato una ragazza di 20 anni che corrispondeva alla descrizione fornita dalla studentessa derubata. Perciò ha chiamato in suo aiuto un altro carabiniere e, insieme, hanno bloccato la giovane per poi perquisirla. E l’intuizione si è rivelata azzeccata. Infatti addosso alle 20enne è stata ritrovata la carta bancomat intestata alla studentessa.

Nonostante la giovane abbia subito negato qualsiasi coinvolgimento nel furto, è stata portata in caserma. Dopo essere stata identificata, è stata denuncia con l’accusa di ricettazione. Quanto alla 23enne, anche lei si è recata in caserma e ha deciso di formalizzare una querela per il furto subito. La zona del lungomare dove è avvenuto l’episodio risulta coperta da un sistema di videosorveglianza, e adesso i filmati sono al vaglio degli inquirenti per ricostruire l’accaduto.