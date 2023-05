Macerata, studentessa di 24 anni trovata morta nel bagno di casa

Macerata, 2 maggio 2023 – Una studentessa universitaria di 24 anni è stata trovata morta nell’appartamento dove viveva in via Severini a Macerata. A dare l’allarme è stata la sua coinquilina. Stando alle primissime ricostruzioni, la ragazza sarebbe morta in bagno, mentre faceva la doccia.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Macerata, per cercare di ricostruire le cause della tragedia. Al momento, il sopralluogo è ancora in corso. Sul posto anche il personale del 118, che però non ha potuto fare niente per la ragazza.

Notizia in aggiornamento