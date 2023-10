Studentessa prova a gettarsi dalla finestra, salvata da un prof

Momenti di paura ieri in una scuola di Macerata, dove una studentessa ha tentato di lanciarsi da una finestra. Il fatto è avvenuto in un istituto superiore. Per fortuna, proprio quando la studentessa si trovava vicino alla finestra, in procinto di commettere il gesto disperato, è passato lì un professore che l’ha vista e non ha esitato a bloccarla, trattenendola fisicamente perché non potesse cadere. L’episodio, subito segnalato alla dirigenza scolastica, ha sollevato grande preoccupazione e sconcerto nell’istituto sia tra gli insegnanti che tra gli studenti che sono venuti a sapere quanto accaduto. Purtroppo non è la prima volta che si registrano fatti allarmanti del genere; il più grave risale a un mese fa circa, quando una studentessa si sdraiò sui binari vicino alla stazione in attesa del treno.