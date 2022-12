Studentesse dell’Iis nei panni di scrittrici

Due racconti delle studentesse Sawera Arshad, Viola Cerquetella, Alessandra Romagnoli ed Elisa Patrizi, dell’Iis "Matteo Ricci" sono stati selezionati e inseriti nell’Antologia di storie di donne straniere in Italia "Lingua Madre Duemilaventidue", a cura di Daniela Finocchi, Edizioni Seb 27. Le studentesse sono state segnalate dalla giuria del Salone internazionale del Libro di Torino che promuove il Concorso letterario di scrittura interculturale "Lingua Madre". Sawera Arshad e Viola Cerquetella della 4A e Alessandra Romagnoli della 4U hanno composto insieme "La città dei sogni"; Elisa Patrizi della 5B è invece l’autrice di "In continua evoluzione". La partecipazione è stata proposta nell’ambito del progetto d’istituto "Sedimenti della memoria – radici e identità, attraverso il quale" e l’Iis ha voluto dare agli studenti l’occasione per scrivere storie di donne straniere e valorizzare testimonianze al femminile. Sawera, Viola e Alessandra hanno descritto il doloroso percorso di vita di una ragazza in cerca di riscatto, mentre Elisa ha dato voce alla figura femminile per lei più importante: sua madre. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Rita Emiliozzi e delle professoresse che hanno seguito le studentesse nel progetto, Roberta Eugeni e Daisy Marziali.