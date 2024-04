Studentesse maltesi alla scoperta dei nidi e delle scuole d’infanzia

Conoscere i nostri sistemi formativi e modelli pedagogici, questo l’obiettivo della visita della delegazione di nove studentesse dell’Università di Malta a Macerata. Accompagnate dal loro docente di Pedagogia, Adrian-Mario Gellel, e all’ultimo anno del Baccalaureato nell’educazione della prima infanzia (Early Childhood Education and Care), le ragazze sono in visita in questi giorni a nidi e scuole d’infanzia del territorio per confrontarsi con le nostre educatrici sui temi legati al bambino e alla sua formazione. "Il confronto e la formazione sui contenuti pedagogici e organizzativi sono fondamentali per gli educatori dell’infanzia – commenta l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta –. La visita delle studentesse maltesi rappresenta un’ottima occasione di approfondimento e scambio di buone pratiche". Ospiti dei nidi d’infanzia comunali due giorni fa, le studentesse hanno trascorso una mattinata all’interno delle strutture per osservare le loro attività, per poi incontrare, nel pomeriggio, la coordinatrice dei nidi insieme a una rappresentanza delle educatrici, nella sala bambini e ragazzi della biblioteca Mozzi Borgetti. Tra gli argomenti trattati l’importanza di mettere al centro delle scelte educative il bambino come persona, con le proprie peculiarità, storia e competenze; il cambiamento di prospettiva anche nei modelli più rigidi e l’importanza di una governance attenta e consapevole dei diritti dell’infanzia. Grande soddisfazione anche per le educatrici dei nidi che si sono sentite riconosciute nelle loro scelte educative e arricchite dal confronto con le studentesse, rimaste profondamente colpite dall’indipendenza dei bambini, dalla calma e familiarità vissuta nei servizi e dalla passione del personale. L’incontro si è concluso con una visita alla biblioteca Mozzi Borgetti e con la promessa di rivedersi presto.

Martina Di Marco