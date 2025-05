Studenti a caccia di rifiuti con Trashlock Holmes

Ambiente ancora protagonista alla scuola media Da Vinci di Potenza Picena. I ragazzi delle classi seconde sono stati impegnati per due giorni nel laboratorio "Trashlock Holmes, cacciatori di rifiuti", organizzato dall’associazione Terrablu, in collaborazione con l’Università di Camerino e Marche a rifiuti zero. La formazione sul tema dei rifiuti è stata curata dalle professoresse Lucia Giorgetti e Alessandra Messa che, insieme a Terrablu, hanno creato il format.

"Si tratta di una formula che combina video educativi, presentazioni informative, gioco e dialogo per rendere l’educazione ambientale un momento di svago che facilita l’apprendimento – spiega Viviana Manganaro, vicepresidentessa dell’associazione Terrablu e referente portorecanatese di Marche a rifiuti zero –. Questo tipo di attività è ideale per temi che potrebbero apparire pesanti da digerire, come l’impatto dei rifiuti sull’ambiente e sulla nostra salute. Anche stavolta ogni squadra vincitrice delle gare ha portato alla propria classe un libro. E la classe vincitrice del torneo, che si conoscerà dopo i conteggi finali, farà vincere alla scuola un albero da frutto che sarà piantato nel giardino in autunno, dopo che i ragazzi, armati di vanga, avranno preparato la sede".