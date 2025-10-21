Studenti a confronto con lo youtuber. Marcello Ascani

Sabato alle 9.30 alla domus San Giuliano Confartigianato incontra il content creator Marcello Ascani (foto): saranno coinvolti gli studenti delle scuole del territorio. L’intervento di Ascani sarà arricchito anche dalla presenza di giovani imprenditori locali, che porteranno le loro testimonianze. L’obiettivo è offrire spunti utili per far riflettere più generazioni sull’importanza di acquisire competenze digitali, allenare lo spirito critico e orientarsi con maggiore consapevolezza, affrontando le sfide del mondo del lavoro. Ad accompagnare Ascani, Ilaria Barbotti, digital pr ed event organizer. Ascani, classe ‘97, è uno dei più affermati youtuber italiani e un giovane imprenditore digitale di successo. Ha iniziato la sua carriera caricando video creativi e sperimentali, per poi dedicarsi a contenuti sempre più orientati alla finanza personale, agli investimenti e alla crescita imprenditoriale. È fondatore di Flatmates agency, realtà che mette in contatto aziende e creatori di contenuti digitali. Oggi conta oltre un milione di iscritti sul suo canale e conduce un podcast seguito, in cui dialoga con imprenditori, professionisti e innovatori; un punto di riferimento per chi desidera conoscere più da vicino le dinamiche del business contemporaneo.