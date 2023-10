Studenti a confronto con prestigiosi coreografi

Si rafforza il legame tra l’istituto di istruzione superiore Filelfo e il Vaccaj di Tolentino. Quest’anno, data la presenza in stagione di numerose residenze di allestimento, il teatro propone agli studenti del liceo Coreutico - grazie all’intuizione di Compagnia della Rancia- speciali incontri con i coreografi di prestigiose produzioni. "In occasione delle residenze dei musical - spiega Sara Maccari, amministratrice delegata di Compagnia della Rancia - abbiamo promosso momenti di confronto e preparazione specifica tra studenti e coreografi, che hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo e disponibilità: un’opportunità unica per gli allievi". "La collaborazione tra Compagnia della Rancia e l’IIS Filelfo, che risale all’apertura del liceo Coreutico nel 2011 – aggiunge il dirigente scolastico Donato Romano -, quest’anno si concentra in un ponte diretto tra formazione e professione". Il progetto, già avviato la scorsa settimana con l’incontro tra gli studenti e Serena Mastrosimone, proseguirà a novembre con la lezione pratica e teorica tenuta da Nadia Scherani.