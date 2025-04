Studenti a lezione di autodifesa contro violenza e bullismo

Si è concluso nei giorni scorsi, al liceo socio-psico-pedagogico Stella Maris di Civitanova, il "Progetto Mga – Metodo globale autodifesa: contro la violenza di genere e il bullismo" organizzato dall’assessorato pari opportunità del Comune.

Il progetto, per il quale l’assessorato con lo sportello InformaDonna-Pari opportunità del Comune ha avuo il patrocinio e il contributo della commissione regionale pari opportunità, ha coinvolto il comitato regionale della Federazione italiana judo lotta karate arti marziali. Il percorso si è articolato in incontri teorici e pratici, dal saper riconoscere la violenza fino a riuscire ad affrontarla, sviluppando un dibattito che ha portato gli studenti a individuare soluzioni concrete per riconoscere e affrontare la violenza, spostando poi il concetto di sicurezza su un piano fisico e analizzando come gestire la distanza e l’aggressione. "Abbiamo voluto promuovere – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – una sinergia di rete a vantaggio dei ragazzi, che si sono messi in gioco per acquisire nuove informazioni e competenze. Grazie a tutti gli attori che hanno collaborato e soprattutto grazie alla scuola, nella persona del dirigente Campanari, che con entusiasmo ha abbracciato questa proposta". Anche il presidente regionale di Fijikam Marco Masi evidenzia come il rapporto con le istituzioni e la scuola sia fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti per saper riconoscere, prevenire e affrontare i pericoli: "Il comitato regionale Fijlkam è stato ben lieto di mettere a disposizione i propri tecnici, abilitati all’insegnamento della difesa personale".