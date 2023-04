Studenti affascinati dalla "Tosca"

Pubblico attento e affascinato, al teatro Persiani a Recanati, dove è andata in scena l’opera "Tosca", capolavoro pucciniano cavallo di battaglia del grande tenore recanatese Beniamino Gigli. In platea erano seduti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Recanati su iniziativa del Gigli Opera Festival. "I ragazzi, preparati dai loro insegnanti di musica fin dallo scorso novembre, hanno partecipato con grande energia e destrezza, cantando assieme ai solisti in due momenti dell’opera - afferma il maestro Riccardo Serenelli -. Sentire l’intero teatro intonare queste meravigliose melodie è stata una vera e profonda emozione che sicuramente rimarrà indelebile nei cuori dei nostri giovani spettatori". Alla fine scroscianti applausi per tutti: dal soprano Martina Malatini, nelle vesti di una Tosca gelosa e passionale, al tenore Dario Ricchizzi, un Mario Cavaradossi coraggioso ed eroico, dal baritono Ferruccio Finetti, eccellente interprete di un perfido Scarpia, fino al maestro Serenelli, direttore musicale e regista dello spettacolo. L’evento, che ogni anno veniva effettuato a ricordo del celebre tenore recanatese, causa la pandemia aveva subito uno stop, ma si è potuto ripristinare grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune.

Antonio Tubaldi