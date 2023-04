Studenti al carcere di Montacuto per una lezione speciale

Un’esperienza didattica particolare, lunedì, nella casa circondariale di Montacuto: gli studenti del corso di Diritto penitenziario della facoltà di giurisprudenza di Macerata, guidati dalla docente Lina Caraceni, hanno seguito una lezione dialogata sui diritti dei detenuti, a cui hanno preso parte una ventina di persone detenute e parte del personale che opera nell’istituto di pena. Hanno partecipato anche i volontari che ogni giorno vanno in carcere per sostenere i percorsi di recupero. "È stato un momento di confronto molto proficuo per fare esperienza di quanto si studia nelle aule e conoscere da vicino la realtà del carcere – commenta la professoressa Caraceni -. Un ringraziamento speciale, per aver reso possibile l’iniziativa, va alla direttrice Manuela Ceresani, al comandante della polizia penitenziaria Nicola De Filippis, alla responsabile dell’area pedagogica Rossana Barbaccia e a tutte le persone detenute che, con grande sincerità e coinvolgimento, hanno dialogato con gli studenti e le studentesse". L’iniziativa, che la professoressa Caraceni propone da anni, mira a sensibilizzare i futuri professionisti del settore della giustizia penale sulla centralità del tema del carcere e a favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi che condannano le persone detenute a una invisibilità che contrasta con gli obiettivi di recupero e di reinserimento, imposti dall’articolo 27 della Costituzione.