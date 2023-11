Studenti alla scoperta dei luoghi istituzionali italiani ed europei

Viaggio al centro delle istituzioni italiane ed europee per gli studenti iscritti ai percorsi "Economico-giuridico" e in "Beni culturali e turismo" del liceo "Leopardi". Accompagnati dai proff. Canullo, D’Amico, Farinelli e Giuttari, gli alunni si sono infatti recati a Roma per visitare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel pomeriggio, mentre gli studenti del percorso in "Beni culturali e turismo" attraversavano la città alla ricerca dei luoghi del potere, dal Palazzo di Giustizia a Palazzo Madama, da Montecitorio a Palazzo Chigi sino al Quirinale, gli alunni del "Giuridico-economico" si sono recati all’Europa Experience David Sassoli, dove hanno simulato, attraverso un gioco di ruolo, i lavori interni del Parlamento europeo.