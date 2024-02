Studenti allo spettacolo in lingua inglese

Mercoledì, al cineteatro Rossini, va in scena lo spettacolo in lingua originale inglese "The Picture of Dorian Gray",

libero adattamento dall’opera di Oscar Wilde.

Il giovane Dorian Gray, dall’angelica bellezza, ottiene di poter invecchiare mantenendo intatta la sua immagine a scapito del suo ritratto, che invece raccoglierà tutte le espressioni della sua malvagità. Questa messa in scena di "The Picture of Dorian Gray" è caratterizzata da modernità ed eleganza.

Sono previsti due spettacoli, alle ore 9 e alle 11.30, riservati agli studenti del triennio delle scuole medie superiori cittadine.