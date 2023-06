Studenti bibliotecari per un anno Il progetto del liceo "Galilei"

In occasione del "Maggio dei libri", la campagna nazionale per la promozione della lettura organizzata dal Cepell-Centro per il libro e la lettura per il Ministero della Cultura, per il secondo anno il liceo scientifico "Galilei" ha festeggiato l’appuntamento nella biblioteca succursale, nella sede di piazza Battisti. Il titolo dell’iniziativa è "Costruiamo la biblioteca succursale. Studenti, studentesse, docenti donano libri" e riassume il percorso presentato dal team-bibliotecari, trenta studenti che hanno scelto di essere bibliotecari per un anno. Ideatrice e referente del progetto è la prof Stefania Monteverde, in collaborazione con le colleghe Lucia Tancredi, Maria Luisa Busa, Federica Sargolini, Lina Bassi, Paola Ridolfi, Massimiliano Marucci, Alessandro Emili, Pierfrancesco Cappelloni, Laura Venanzetti. Durante l’iniziativa sono stati ringraziati i familiari di Gina e Romualdo Ruffini, che hanno donato alla scuola oltre 100 libri in loro memoria.