Studenti bravi e meritevoli del premio ’Menghini-Molini’

La biblioteca di Palazzo Lazzarini ha ospitato le premiazioni della 18ª edizione del "Premio Menghini-Molini", con il quale i Comuni di Morrovalle e Potenza Picena, insieme agli istituti comprensivi Via Piave di Morrovalle e Leopardi e Sanzio di Potenza Picena, hanno assegnato dei riconoscimenti agli studenti più valenti residenti nelle due città, relativamente all’anno scolastico 2022/2023. Il premio nasce dalla volontà della famiglia di ricordare Bruno Menghini, medico potentino, e sua moglie Mila Molini, insegnante morrovallese, scomparsi nel 2002, ed alla premiazione erano presenti il figlio della coppia, Italo Menghini, e il cugino Franco Menghini, affiancati da Franco Forti, ex dirigente dell’istituto comprensivo Sanzio, dalla dirigente del comprensivo Via Piave, Arianna Simonetti, e dai sindaci dei due Comuni coinvolti, Andrea Staffolani e Noemi Tartabini, oltre ai dirigenti dei rispettivi uffici cultura, Roberta Emiliani e Domenico Pescetti. Otto i premiati: nella categoria terza media i vincitori sono stati Cesare Spernanzoni per Morrovalle e Cristian Barboni per Potenza Picena; per le scuole superiori Davide Faleburle e Edoardo Pulcini per Morrovalle, e Riccardo Amicuzzi e Matteo Baldoncini per Potenza Picena; nella categoria università, Giulia Scocco per Morrovalle e Laura Galassi per Potenza Picena. Ad ognuno di loro, oltre a una pergamena, un assegno di 333 euro per le categorie scuola media e superiore, di 500 euro per l’università. "Ringrazio i ragazzi per l’impegno, la passione e la dedizione che hanno messo nello studio, ma soprattutto ringrazio coloro che sono stati vicini, ovvero i genitori e i docenti – ha rimarcato il sindaco Staffolani –. È bello che la famiglia Menghini-Molini metta a disposizione ogni anno risorse per un premio di questo tipo". L’edizione 2025 del premio si terrà a Potenza Picena e il primo cittadino Tartabini ha già dato appuntamento per il prossimo anno: "Ringrazio la famiglia Menghini-Molini, ho avuto il piacere di conoscerla da vicino anche per il fatto che ci ha donato un immobile con una destinazione specifica: quella di polo culturale, che poi intitoleremo alla famiglia stessa. Come Comune, abbiamo ottenuto le risorse necessarie e lo adegueremo per donare un nuovo spazio alla comunità".

Diego Pierluigi