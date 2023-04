Studenti-cronisti: la classe II C del Classico in visita al Carlino

Hanno un giornalino scolastico da mandare in stampa e per confezionarlo al meglio, i ragazzi della seconda C del liceo classico ’Leopardi’ hanno fatto visita alla nostra redazione a caccia di utili informazioni sull’impaginazione, la scrittura degli articoli, la realizzazione di titoli accattivanti e altri ’segreti del mestiere’. Coinvolti in questa esperienza giornalistica dall’entusiasmo delle docenti Valentina Polci e Luisa Gentili, i sedici studenti hanno annotato sui loro taccuini i suggerimenti del responsabile Giancarlo Falcioni e degli altri giornalisti del Carlino. La versione cartacea e soprattutto quella online di un giornale, ma anche l’attuale situazione generale dell’informazione in Italia hanno attirato la loro attenzione, facendo salire ancora di più la voglia di pubblicare il prossimo numero del giornalino interno.