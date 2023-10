"Studenti del liceo nell’ex Agenzia delle Entrate"

Sono 99 i docenti del Liceo Leopardi di Recanati che rompono gli indugi firmando una lettera con la quale individuano nella sede dell’ex ufficio delle Entrate di via Mattei l’unica sede idonea ad ospitare gli studenti (circa 130) che ad oggi non trovano posto nella loro sede storica di Palazzo Venieri e che sono stati ospitati temporaneamente, sino al 31 dicembre prossimo, nella media Patrizi di via Aldo Moro. Contestualmente ieri è uscito un comunicato a firma del primo cittadino in cui, rispondendo a Parcaroli e alla Sestili, vengono ribaditi gli stessi concetti. "La necessità di avere spazi aggiuntivi - scrivono i docenti - per il nostro istituto non è nata l’altro giorno, ma a partire dalla fine dello scorso anno". Il punto cardine della vicenda, rimarcano i docenti, è il 7 luglio scorso "quando si è tenuta in Provincia una riunione a cui hanno partecipato tutti gli attori in campo (insieme alla Provincia e ai tecnici, anche rappresentanti del Comune e della scuola). Ne è scaturita una soluzione condivisa: utilizzare la palazzina ex Agenzia delle Entrate ritenuta la più funzionale in termini logistici (l’unica altra soluzione proposta dalla Provincia riguardava l’utilizzo di alcuni spazi dell’IIS Bonifazi, risultati però del tutto insufficienti). Tutto, dunque, ricordano i docenti, sembrava andare per il verso giusto, nella logica della collaborazione, tanto che la Provincia aveva persino trasmesso una bozza di contratto di affitto ai privati proprietari dell’immobile. Ad inizio agosto, però, la Provincia ha comunicato che la soluzione dell’ex Agenzia delle Entrate non era praticabile per mancanza delle necessarie risorse economiche". La soluzione, lo ribadiscono ancora con forza i docenti, non può essere la sede di Squartabue "perché lontana 67 chilometri da Recanati e non è servita dai trasporti pubblici. L’organizzazione di un servizio navetta da Recanati comporterebbe costi altissimi (aggiunti a quelli dell’affitto, sarebbero complessivamente superiori alla soluzione dell’ex Agenzia delle Entrate) e ridurrebbe l’orario scolastico della mattina, rendendo necessario recuperare il tempo scuola perduto, con gravi disagi per tutti, a partire dagli studenti". Sono le stesse argomentazioni che il sindaco affronta nel suo comunicato indirizzato alla Provincia con una aggiunta significativa.

"Va preso atto - scrive Bravi - che la Provincia fruisce gratuitamente dell’immobile di Palazzo Venieri di proprietà comunale e che ci sono attualmente le carte in regola per formalizzare il passaggio di competenze in diritto d’uso in quanto il certificato per la prevenzione incendi è stato rinnovato e ha validità fino a marzo del 2024, ma poteva già essere attuato dal 2019 se la Provincia si fosse attivata, visto che l’immobile, dopo gli ingenti investimenti del Comune di Recanati, era pienamente a norma". Antonio Tubaldi