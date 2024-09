Studenti dell’Ite Gentili in viaggio all’estero tra Toledo e Cambridge

Cinquanta studentesse e studenti dell’Ite Gentili di Macerata, divisi in due gruppi, sono stati protagonisti di ricchissime e significative esperienze all’estero. Hanno così approfondito lo studio delle lingue e allargato il portfolio delle proprie competenze. Un gruppo si è recato a Toledo dal 9 al 16 settembre, accompagnato delle docenti di lingue straniere Giuseppina Governatori, Eleonora Ottaviani e Marisa Giannini; nella suggestiva città spagnola gli studenti del Gentili hanno frequentato le lezioni al mattino e nel pomeriggio sono stati impegnati in attività come visite di musei e di città tra cui Madrid, Segovia e Consuegra. Il secondo gruppo, accompagnato dalle professoresse Paola Palmucci e Maya Katerina Scheggia, è partito alla volta dell’Inghilterra dal 9 al 15 settembre: nella prestigiosa Cambridge, sede di una delle università più antiche del mondo, i ragazzi hanno alternato le lezioni mattutine presso il King’s College alla visita di Londra, attraversando i quartieri più suggestivi. Alessandra Gattari, dirigente del Gentili, non ha nascosto la propria soddisfazione riguardo queste esperienze di studio all’estero che allenano le ragazze ed i nostri ragazzi al dialogo interculturale, a diventare cittadini dell’Europa e del Mondo ed avere una visione sempre più globale della realtà che li circonda.