"Studenti delusi dalla mensa, nuovo menù frutto di spending review"

"Gli studenti sono delusi dalla mensa e dall’indifferenza generale sul nuovo menù. L’amministrazione e l’Erdis dichiarano la grandezza di questo programma alimentare, ma in realtà ci sono solo tagli". Una ventina di studenti dell’Università di Macerata, borsisti e non, si sono dati appuntamento per parlare del servizio mensa, "nettamente peggiorato dopo l’introduzione di un menù spacciato per green, mentre in realtà è solo frutto di una spending review – spiega Gianmarco Mereu, promotore dell’assemblea –. Stiamo organizzando un momento di presidio nelle settimane a venire. La nostra idea è quella di cucinare un piatto di pasta di fronte alla mensa di vicolo Accorretti per una protesta simbolica. Vogliamo far sentire qual è la nostra posizione nei confronti di questo ‘progetto benessere’, a fronte dei diktat dell’amministrazione fin dal 26 febbraio, quando ci è stato chiesto anche di usare toni cauti nei confronti di questa spending review". L’assemblea è stata partecipata anche da ragazzi e ragazze non borsisti. Davide Savi lancia un appello: "La mobilitazione non va trattata con arroganza. È importante avere una comunità studentesca compatta per portare valore alla protesta nei confronti dell’Erdis". Antonello Urso, studente borsista, asserisce che "proporremo un pasto simbolico, magari un piatto di pasta, fatto da noi. Gli studenti che hanno allergie o intolleranze, con questo nuovo menù mensa, vengono trattati come l’ultima ruota del carro, noi proporremo cibi anche per loro". All’assemblea è stata anche ventilata anche la possibilità di organizzare un corteo dalla mensa alla sede Erdis di via Piave. Nel frattempo, gli studenti attendono la modifica del menù, che dovrebbe cambiare per l’estate.

Lorenzo Fava