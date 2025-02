Studenti dietro le quinte di Sanremo

Dietro le tante quinte del Teatro Ariston c’erano anche Riccardo Graziani, Nicole Moretti e Riccardo Pompei, tre studenti della quarta E dell’indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata, tutti di Corridonia, che hanno vissuto un’esperienza a tutto tondo all’interno Festival di Sanremo.

Sono infatti stati accolti nel Villaggio del Festival, merito della vittoria al progetto "Le professioni del Festival", dove hanno potuto partecipare alle attività artistiche e vedere da vicino i processi decisionali della kermesse, coordinati dal professor Marco Cristofori.

"Questa esperienza ha acceso un particolare interesse nei ragazzi – ha spiegato il docente –, è stata importante per fargli comprendere l’enorme mondo che gira intorno ai grandi eventi, quindi tutte le varie professionalità, dalla regia fino alla comunicazione social. Per noi era la prima volta a Sanremo, un ottimo primo avvicinamento che abbiamo intenzione di ripetere, visto che è stata anche l’occasione di fare rete con altre scuole. Questo progetto era all’interno di un progetto Pcto, quella che prima si chiamava alternanza scuola-lavoro, quindi gli studenti hanno seguito dei seminari, poi abbiamo allestito delle vere troupe in giro per Sanremo dove sono state svolte interviste a personaggi noti e non, e creato contenuti per il Tg regionale – ha continuato –. Inoltre siamo entrati nella regia del Villaggio e scambiato opinioni con i professionisti del settore. Le quinte sono davvero parecchie, in più abbiamo raggiunto il FantaSanremo, una delle tante realtà marchigiane che rappresentano il festival".

Tre giornate dove dalla teoria si è passati alla pratica con intorno le prove di cantanti del calibro di BigMama o Rocco Hunt. "Un’esperienza molto formativa – la definisce Riccardo Graziani –, spesso venivamo fermati noi per le interviste. Vedere ciò che non si vede in televisione è stato davvero figo e mi ha colpito la genuinità con cui ci rispondevano anche le persone più famose, come il rapper Shade". "È stata sorprendete la loro cordialità – ha ribadito Riccardo Pompei –, penso anche allo youtuber Mocho o alle persone meno famose. Abbiamo messo in pratica ciò che apprendiamo sui banchi, ma in una realtà diversa". "Insieme abbiamo anche messo mano al montaggio video, scegliendo le clip giuste – ha raccontato Nicole Moretti –. Abbiamo incontrato chi sta dietro le quinte ed è stato utile perché un professionista mi ha spiegato il montaggio di una videoclip, ed è proprio quello che vorrei fare da grande".

Diego Pierluigi