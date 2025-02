Studenti e docenti tra Dublino e Helsinki

Sono ben 22: 14 provenienti dalle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e 8 dalle classi quinte della scuola primaria, gli studenti dell’istituto comprensivo "B. Gigli" che sono stati selezionati per il progetto Erasmus+ e potranno volare in Europa. Il programma rappresenta un’occasione unica per i ragazzi e i docenti della "Patrizi" di aprirsi a nuove culture, sperimentare metodologie didattiche innovative e rafforzare le proprie competenze linguistiche.

I 22 alunni selezionati partiranno alla scoperta di due affascinanti destinazioni europee: gli studenti della secondaria di primo grado voleranno a Dublino dove saranno accompagnati da alcuni docenti, mentre quelli della primaria si recheranno a Helsinki accompagnati dalle maestre. Durante il soggiorno, i ragazzi parteciperanno a lezioni, attività culturali e di gruppo, entrando in contatto con coetanei europei e scoprendo nuove culture.

Anche i docenti dell’istituto comprensivo saranno coinvolti nel progetto: alcuni accompagneranno gli studenti nei loro viaggi, mentre altri si recheranno in Finlandia ed in Irlanda per attività di "Job Shadowing", ovvero affiancamento a colleghi finlandesi ed irlandesi per apprendere nuove metodologie didattiche e sperimentare approcci innovativi all’insegnamento.