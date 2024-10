Studenti e neolaureati incontrano le imprese, in 300 al Career Day

"Un’ottima occasione per far conoscere le aziende ai nostri laureati, e viceversa. È cruciale evitare la fuga di persone formate, che rappresentano una ricchezza per questa regione". Così il rettore John McCourt sul Career Day Unimc, che ha avuto oltre 300 partecipanti tra laureati e laureandi. L’evento si conferma un appuntamento centrale per l’incontro diretto tra i giovani e il mondo del lavoro. Hanno partecipato 70 aziende, più del doppio rispetto a tre anni fa. Laura Marchegiani, delegata del rettore al placement, Luca Nardella, presidente di The Way, e Laura Farotto di Adecco hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra il mondo accademico, le istituzioni pubbliche e le imprese private.