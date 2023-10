Studenti e vescovo in corteo: "Ridateci la nostra scuola"

C’erano anche l’arcivescovo di Camerino-San Severino Francesco Massara e il cardinale settempedano Edoardo Menichelli in prima fila nel corteo degli studenti dell’Itis Divini. Tutti insieme hanno sfilato per le vie di San Severino per manifestare contro i ritardi del cantiere per la ricostruzione della scuola, danneggiata dal terremoto di sette anni fa. Troppe, per la verità, le lentezze a partire dai due anni che furono necessari per il primo affidamento che avvenne nel 2019. Tempo poche settimane e il primo stop, di oltre un anno, a causa del rinvenimento di reperti archeologici. E poi l’odissea, terminata nel 2021, per consentire ai lavori di riprendere. Fu necessario, con più di 40 passaggi burocratici, riaffidare la ricostruzione del Divini, questa volta ad un gruppo di imprese: la Ca.Ri Costruzioni srl di Roma e il Consorzio Integra Soc. Coop di Bologna. Tutto sembrava filare liscio ma poi nei mesi scorsi un’altra tegola si è abbattuta sul cantiere. Questa volta per ragioni burocratiche, che non consentivano alla ditta di procedere con lo stato di avanzamento lavori e quindi di fatturare. Gli studenti hanno quindi sfilato mostrando cartelloni e striscioni: "Sette anni, mettetevi una maschera". "Una gru, niente più". Questi alcuni degli slogan.

Accanto a loro, insegnanti e autorità locali con in testa il sindaco, Rosa Piermattei, l’arcivescovo Massara e il cardinale Menichelli, il rappresentante di Confindustria Paolo Ceci e una rappresentanza dell’istituto scolastico provinciale e regionale. Anche il Prefetto Flavio Ferdani ha fatto arrivare al dirigente Sandro Luciani la propria vicinanza, così come quella della Presidenza della Repubblica a cui tre mesi fa gli studenti avevano scritto una lettera. "Vi siamo vicini – ha detto l’arcivescovo rivolgendosi agli studenti – e siamo disponibili a dare una mano per qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno". "La città di San Severino - ha affermato Luciani - merita di riavere questo istituto. Altrimenti non potremo liberare le elementari Luzio, e i bambini non potranno ritornare nella loro sede storica. Quindi non è solo un problema degli studenti del Divini ma di tutta la città".

Il sindaco Rosa Piermattei si è sempre battuta per questo istituto, spesso più del proprietario, la provincia di Macerata, ma ieri mattina non ha fatto sconti neanche ai concittadini settempedani: "Siamo qui per dire basta. Il commissario Castelli mi ha garantito che i lavori ripartiranno. È giusto che gli studenti siano vigili, quelli che oggi sono al quinto anno hanno lottato e dovranno continuare a farlo anche i nuovi iscritti. Gratitudine anche verso i docenti e il dirigente scolastico. Mi dispiace che qui con voi non veda la città di San Severino. Scrivono tanto, ma la popolazione dove è?".

Gaia Gennaretti