Studenti Erasmus, ambientalisti e balneari insieme per ripulire il lungomare nord

Studenti Erasmus, giovani ambientalisti, operatori balneari, ma anche associazioni di volontariato e di cultura protagonisti di una giornata di pulizie al lungomare nord. L’iniziativa, dal titolo "Sea Clean Up" (cioè pulizia del mare), è in programma sabato mattina, organizzata da Erasmus Student Network Macerata e "2hands Macerata", in occasione del Social Impact Days, programma dalla rete degli studenti Erasmus (Esn) per mettere in risalto il loro impatto nella società. "Crediamo che la mobilità faccia la differenza non solo tra gli studenti, ma anche nella realtà cittadina, per un arricchimento reciproco" spiegano gli studenti. Il ritrovo è allo chalet La Bussola alle 10: è prevista una colazione, poi il gruppo inizierà le operazioni che si prolungheranno fino all’ora di pranzo. Ci saranno altri banchetti agli chalet Il Veneziano e G7, mentre nel pomeriggio i partecipanti daranno vita a partite di beach volley. Le realtà coinvolte sono: 2hands Macerata, NonCiPiove, Associazione balneari civitanovesi, Sted e Aiace Italia. Da anni 2hands Macerata organizza raccolte di rifiuti e di recente ha coinvolto i balneari e le altre associazioni. L’iniziativa rientra nel progetto "Operation: Adriatic Heroes", di 2hands Organization, con interventi in tutta la costa per rendere l’Adriatico "un mare più pulito".

Anche il giorno successivo ci sarà spazio un’iniziativa simile, indettta dall’associazione dei diportisti civitanovesi "Il madiere", per l’area portuale.

Fra. Ros.