Studenti imparano la sicurezza pirotecnica all'istituto Leonardo da Vinci di Civitanova

Studenti a lezione di "Sicurezza pirotecnica". Successo per l’incontro promosso dall’associazione Ad Maiora Semper (cultura e sicurezza del vicinato), in collaborazione con l’amministrazione di Civitanova, nell’aula Magna dell’istituto Leonardo da Vinci.

L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti, curiosi di apprendere le norme e le pratiche di sicurezza riguardanti l’uso di materiali esplosivi e giochi pirotecnici. Il relatore dell’incontro, Enzo Musardo, chimico di esplosivi e esperto balistico forense, ha guidato gli studenti in un percorso informativo dove hanno avuto l’opportunità di comprendere come gestire situazioni di rischio e distinguere tra fuochi legali e quelli illegali.

In aggiunta alla tematica pirotecnica, Musardo ha fornito preziosi consigli per garantire una maggiore sicurezza domestica, affrontando la gestione e l’uso di risorse fondamentali come acqua, luce e gas.

L’incontro ha visto anche la partecipazione di Gabriele Sacchini, referente comunale del Controllo del Vicinato, che ha sottolineato l’importanza della sicurezza nella comunità e il ruolo attivo dei cittadini nella prevenzione dei rischi.

Agli studenti è stato distribuito un manuale con principali nozioni apprese durante la lezione.